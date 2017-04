Frontalzusammenstoß auf der B56: Zwei Autofahrer in Lebensgefahr

Geilenkirchen. Auf der Bundesstraße 56 hat sich zwischen Geilenkirchen und dem Stadtteil Immendorf am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet bei dem zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Ihre Autos waren frontal zusammengestoßen. Der Streckenabschnitt ist aktuell gesperrt.

Gegen 8 Uhr fuhr ein 37-jähriger Roetgener mit seinem Auto auf der B56 kurz hinter Immendorf in Richtung Geilenkirchen. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er mit dem Auto eines 35-jährigen Übach-Palenbergers frontal zusammen. Beide Fahrer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der 35-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Die Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.

Die B56 ist zwischen den Abfahrten Hommerschen/Übach-Palenberg und Immendorf vorerst gesperrt, die Unfallaufnahme ist noch nicht abgeschlossen.

