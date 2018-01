Geilenkirchen - Freispruch nach wüsten Vorwürfen des Zeugen

Vor den Augen von Polizisten: Betrunkener steigt in Auto und baut Unfall Hätte jemand die Szene gefilmt, sie hätte das Zeug zum Youtube-Hit gehabt: Eine Polizeistreife hatte in Euskirchen eine Autofahrerin angehalten, um sie zu kontrollieren. Während die Beamten mit der Frau sprachen, ging ein anderer Mann an ihnen vorbei, setzte sich in seinen direkt daneben geparkten Wagen, startete den Motor - und fuhr rückwärts in den Wagen der Frau.