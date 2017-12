Übach-Palenberg - Frauen Union lädt zur Hobby-Werkschau: Erlös für „Unsere Kinder“

Übach-Palenberg. Schon zum 18. Mal zeigten Hobby-Künstlerinnen aus der Region nun in der ehemaligen Lohnhalle des Carolus-Magnus-Centrums (CMC) ihre Arbeiten. Ausrichter war die Frauenunion Übach-Palenberg.

Auch bei der jüngsten Ausgabe hatten Gabi Jungnitsch und Hildegard Junker vom Vorstand den Event organisiert.

Das Konzept mit abwechslungsreichen Ständen und ebensolchen Angebot kommt immer noch bestens an: „Schon kurz nach Öffnung strömten die Gäste zu uns“, freute sich Hildegard Junker. Und mit 51 Ausstellerinnen war das Angebot reichhaltig.

Begonnen hatte das Ganze ein wenig kleiner: So wurde früher nur die Lohnhalle mit dem anschließenden Treppenhaus in Richtung Waschkaue genutzt. Nun ist die Hobby-Ausstellung aber schon auf zwei Etagen und im Empfangsbereich des ehemaligen Bergwerks-Verwaltungsgebäudes angekommen. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, viele Einblicke in das künstlerische Schaffen der Damen aus unserer Region zu geben“, so Gabi Jungnitsch.

Natürlich gehörte auch viel jahreszeitlicher Schmuck für das bevorstehende Weihnachtsfest zu den ausgestellten Stücken, so waren beispielsweise handgefertigte Krippen und auch andere Dekoraktionsartikel zu haben. Aber auch Bekleidung, selbst gefertigter Schmuck, Taschen, Bilder, Grußkarten oder mit viel Hingabe gefertigte Weihnachtsengel aus Nudeln waren zu bewundern.

Selbstgemachtes aus dem heimischen Garten sorgte ebenfalls für Freude, so dass sich Hildegard Junker keine Sorge über die kommende Auflage im nächsten Herbst machte. „Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über die große Resonanz“, sagte sie. Und ganz nebenbei erwirtschafteten die Ausstellerinnen noch einen Reinerlös, der für die „Aktion Unsere Kinder“ der Stadt bestimmt ist.