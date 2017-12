Stahe-Niederbusch - Frauen arbeiten Hand in Hand: Großes Angebot beim Basar

Stahe-Niederbusch. Sie kochten tagelang leckere Marmeladen und backten Plätzchen und Brote, sie bastelten und strickten. Zahlreiche fleißige Hände waren nötig, um eine schon beachtliche Anzahl an Adventsgestecken und Kränzen zu binden.

Die Frauengruppe aus der Dreidörfergemeinschaft Stahe-Niederbusch-Hohenbusch sowie die Lepra-Missionsgruppe arbeiteten Hand in Hand, und das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen.

Im Pfarrheim Stahe lockte dann ein zwar kleiner, aber sehr feiner Weihnachtsbasar zahlreiche Besucher an. Das Angebot war sehr umfangreich und ließ alle Besucher staunen.

Söckchen sehr beliebt

Nicht nur die Weihnachtskränze waren ein Renner, die zahlreichen Weihnachts-Dekorationen blieben nicht lange auf dem Ausstellungstisch liegen. Besonders der Korb mit den kleinen Söckchen für Kinder sowie mit Puppensöckchen leerte sich schnell.

Bei diesem vorweihnachtlichen Basar im Rodebachtal wurde die Arbeit auch am Tage selbst geteilt. Die Frauengemeinschaft sorgte für den Verkauf der Ausstellungsstücke, die Lepra- und Missionsgruppe sorgte für beste Bedienung an der Kuchentheke. Die Frauen aus dem Rodebachtal arbeiteten Hand in Hand und schenkten der Dreidörfergemeinschaft ein gemütliches Beisammensein.