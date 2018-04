Geilenkirchen.

Was genau es ist, was die Einladung von „Frau Höpker“, alias Katrin Höpker, zum Mitsingen so attraktiv macht, fanden am Sonntagabend viele Besucher in der restlos gefüllten Aula der Städtischen Realschule heraus. Das Gebäude am Gillesweg verwandelte sich für einen Abend in ein vom Gesang swingendes, vor fröhlich strahlenden Menschen strotzendes Zentrum des Wohlfühlens.