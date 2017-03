Geilenkirchen.

Franz-Michael Jansen bleibt unangefochten an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Geilenkirchen. Von den über 100 Mitgliedern des Ortsverbandes trafen sich am Montagabend 19 stimmberechtigte Christdemokraten in der Nikolaus-Becker-Stube, um einen neuen Vorstand zu wählen.