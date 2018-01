Übach-Palenberg.

Es gibt nicht viele bekannte Gesichter in Übach-Palenberg, die für grüne Politik stehen. Und als Rainer Rißmayer Ende des vergangenen Jahres bekanntgab, in Zukunft auf den Fraktionsvorsitz verzichten zu wollen, war die Auswahl an möglichen Nachfolgern entsprechend klein.