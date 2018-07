Übach-Palenberg.

Angelika Int-Veen und ihre Mitstreiter vom Flüchtlingshilfeverein „Hand in Hand“ freuten sich über ein sehr gelungenes Sommerfest. Denn auf dem Vorplatz des Mehrgenerationenhauses (MGH) am Palenberger Bahnhof war gleich zu Beginn richtig was los. Und es gab für die Tätigkeit des im September 2015 gegründeten Vereins auch gleich das Lob von berufener Stelle.