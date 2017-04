Gangelt.

Was ist eigentlich typisch deutsch? Na klar: das Schnitzel. Viele Köche müssen sich daran messen lassen, wie saftig das Fleisch ist und wie knusprig die Panade. Seit neuestem gibt es nun einen neuen Anwärter auf den Schnitzel-Thron: Jabed Walliulah, 23-jähriger Nachwuchskoch und Flüchtling aus Bangladesch. In diesen Tagen beginnt er seine Ausblidung bei der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in Gangelt.