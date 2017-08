Film-Helden der Kindheit: Pete und der Drache Elliot

Übach-Palenberg. Am Samstag, 2. September, ist es wieder so weit: Im Jugendzentrum in Übach-Palenberg, Konrad-Adenauer-Platz 1, startet der nächste Filmklassiker für die ganze Familie. Dieses Mal handelt es sich um einen bekannten Film der Walt Disney Company. Der Eintritt ist frei, Popcorn und Getränke werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Zum Film: Eines Tages lernt Pete den freundlichen Drachen Elliot kennen. Dieser kann Feuer speien – sehr praktisch, wenn man zum Beispiel Bratäpfel zubereiten möchte. Außerdem kann sich der Drache unsichtbar machen.

Während des ganzen Filmes ist er meist nur für Pete (und natürlich die Kinobesucher) sichtbar, was den Jungen oft in Schwierigkeiten bringt. Immer wieder kommt er in Erklärungsnot, weil er selbst für so manche Turbulenzen, die sein schuppiger Freund Elliot verursacht hat, verantwortlich gemacht wird.

Nachdem Pete und Elliot den Schreck der ersten Begegnung überwunden haben, werden sie Freunde, und zusammen fliehen sie vor Petes Adoptiveltern. Diese beginnen die Verfolgung, da sie kein Interesse daran haben, ihren „Besitz“ einfach entkommen zu lassen.

Das Kino des Vereins FUNtasie im Jugendzentrum blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im alten Jugendzentrum in Frelenberg gab es wöchentliche Filmvorführungen in einem kleinen Kinosaal. Allerdings wurden die Filme damals noch auf großen Rollen von Filmprojektoren vorgeführt. Einen alten Kinoprojektor kann man noch heute im neuen Jugendzentrum im Bahnhof sehen, auch wenn die Filme mittlerweile mit modernster Technik auf die große Leinwand im Mehrzweckraum projiziert werden.

Sofas und Sitzkissen

Da es dort keine Originalkinobestuhlung mehr gibt, wird mit Sofas und großen Sitzkissen für Wohnzimmeratmosphäre gesorgt, nur dass es keinen Fernseher gibt, sondern eben eine große Leinwand.

Unverändert geblieben ist auch, dass sich Ehrenamtler um die Auswahl der Filme und die Vorführungen kümmern. Seit Anfang des Jahres organisieren Anne und Patrick Lindner die gemütlichen Filmnachmittage, die sich auch die ganze Familie leisten kann. Sie haben sich entschieden, regelmäßig Kinderfilme zu zeigen, die als Filmklassiker häufig vielen Kindern nicht mehr bekannt sind. So kann man im Jugendzentrum Altes neu entdecken, wenn man seinen Kindern die Helden der eigenen Kindheit zeigt!

Nähere Informationen zum Kino unter www.funtasie-ev.de.