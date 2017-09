Feuer in Psychiatrie-Klinik in Gangelt

Gangelt.

Lodernde Flammen auf der Dachterrasse der ViaNobis Fachklinik in Gangelt haben in der Nacht zum Dienstag zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Aus zunächst ungeklärten Gründen waren mehrere Gartenmöbel in voller Ausdehnung in Brand geraten. Die Flammen griffen auf Teile der Außenfassade über.