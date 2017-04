Feuer in Bauchem: Über 40 Wehrleute im Einsatz

Geilenkirchen-Bauchem. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren am Ostermontag bei einem Brand in der Niederrheinstraße im Geilenkirchener Stadtteil Bauchem im Einsatz. Um 12.25 wurden die Löscheinheiten Geilenkirchen, Teveren, Gillrath-Hatterath und Süggerath alarmiert.

In einem Mehrfamilienhaus war in einer Parterrewohnung, die von einem Ehepaar bewohnt wird, ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Wehr drang dichter Rauch nach draußen. Menschen befanden sich nicht in dem Gebäude. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz-Geräten gegen das Feuer vor.

Unter der Einsatzleitung des Geilenkirchener Stadtbrandmeisters Michael Meyer hatten die Feuerwehrmänner den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht.

Laut Meyer wohnen in dem Mehrfamilienhaus insgesamt zwölf Personen, die vom Feuer betroffene Wohnung ist in nächster Zeit nicht mehr bewohnbar. Über die Ursache des Feuers konnte der Stadtbrandmeister am Montag noch keine Angaben machen. Auch Polizeibeamte und ein Rettungswagen waren vor Ort.