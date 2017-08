Übach-Palenberg.

Das größte Schützenfest der Welt wird jedes Jahr in Hannover gefeiert, doch auch die prächtige Feier der St.-Rochus-Schützenbruderschaft Boscheln 1880 kann sich sehen lassen: Nach zwei aufregenden Party-Tagen inthronisieren die Vereinsmitglieder am Sonntag in einer Heiligen Messe die neuen Majestäten.