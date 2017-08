Geilenkirchen/Übach-Palenberg/Gangelt.

Baumaßnahmen in Schulen können mitunter ein schwieriges Unterfangen sein: Sie sind laut und können den Unterricht stören. Die Sommerferien schaffen Abhilfe. Auch in Geilenkirchen, Übach-Palenberg und Gangelt werden gerade kleinere und größere Unterhaltungsarbeiten in den verschiedenen Grund- und weiterführenden Schulen erledigt.