Fehltritt am Geburtstag: Angeklagter besorgte Minderjähriger Marihuana Von: defi

Letzte Aktualisierung: 8. Februar 2018, 15:24 Uhr

Geilenkirchen. „Ich hab aus der Sache gelernt“, sagte der Angeklagte in seinem Schlusswort, bevor ihn das Schöffengericht Geilenkirchen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 24-Jährige, der von Hartz IV lebt, Betäubungsmittel an eine Minderjährige abgegeben hatte.