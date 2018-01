Übach-Palenberg.

Am Kurs der Stadt Übach-Palenberg wird sich auch im Jahr 2018 nichts Grundsätzliches ändern. Was das betrifft, besteht spätestens seit dem Wochenende Klarheit. Es muss weiter gespart werden, um den Haushalt zu konsolidieren, hatte Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch (CDU) beim Neujahrsempfang erklärt. Die Zeit der Entbehrungen sei noch nicht vorbei, so lautet 2018 einmal mehr das Mantra.