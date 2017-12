Geilenkirchen - Familienzentrum Triangel: Wenn Väter wie Weihnachtsbäume geschmückt werden

Geilenkirchen. Zwei Erzieherinnen aus dem Familienzentrum Triangel Geilenkirchen – Yvonne Erkens und Sonja Krumscheid – hatten zum Vater-Kind-Turnen in die große Turnhalle im Sportzentrum in Geilenkirchen eingeladen.

24 Väter mit ihren Kindern folgten der Einladung und trainierten gemeinsam an Himmelsschaukel und Sternenrutsche, fuhren Schlitten und machten vieles mehr. Am „Adventskalender-Parcours“ wurden Päckchen in den Kamin geworfen, Weihnachtskugeln mit Wäscheklammern an den Tannenbaum gehängt, Wege nach Zahlen nachgegangen oder auf Rentierhufen gelaufen. Höhepunkt des Nachmittags: Die Kinder schmückten ihre Väter als Weihnachtsbaum. Die großen und kleinen Teilnehmer waren begeistert bei der Sache, und man war sich einig: „Eine solche Aktion könnt ihr ruhig öfter anbieten!“