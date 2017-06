Übach-Palenberg.

Kurz vor Ferienbeginn spukt in den Köpfen der nachwachsenden Generation oft nur der Gedanke an die sechs Wochen ohne Lehrer, Deutsch, Englisch und Mathe durch die Köpfe. Da passt eine Veranstaltung wie die „Übach-Palenberger Familientage“ – in der ehemaligen Zechengemeinde immer als „ÜPF“ abgekürzt, natürlich bestens ins Konzept.