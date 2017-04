Familienduell um die Königswürde ist rasch entschieden

Gangelt-Breberen. Der neue Schützenkönig der Vereinigten Schützenbruderschaften Breberen-Brüxgen heißt Michael Deckers. Zuvor hatte sich ein Familienduell angebahnt, denn auch Gattin Nicole als aktives Mitglied hatte mit der Königswürde geliebäugelt.

Und sie war nach ihrem Gatten an der Reihe, aber Michael Deckers sorgte letztlich für den Jubelschrei am Schützenheim.

Es war ein schneller Wettkampf mit nur 78 Schüssen, damit hatte keiner im weiten Rund des Schützenheims gerechnet.

Die Gratulantenschar war groß, und recht schnell wurden auch die zwei König-Begleiterpaare Markus und Manuela Claßen sowie Andreas und Veronique Plum gefunden.

Das neue Königspaar Michael und Nicole Deckers stand fortan im Mittelpunkt, und die Vorfreude auf die Kirmestage vom 24. bis 26. Juni war schon spürbar. Bei der ersten Königshuldigung durch Präsident Peter Killen ließ Breberen sein neues Schützenkönigspaar dreimal hochleben.

Schülerprinz wurde Philipp Franzen nach dem 42. Schuss, Schülerprinz der Bruderschaft ist Maverick Plum – dieser wurde bereits vor Wochen ermittelt. Im Rahmen der Wettbewerbe fand für die Jugend der Wettbewerb mit dem Laserschießgewehr statt. Hier gewann Madlen Simons.

Am kommenden Wochenende wird in Breberen der Maibaum durch die Ortsvereine aufgesetzt. Dieser wird in der Reithalle Rulands fertiggestellt, der Kranz wird im Schützenheim gefertigt. Stamm und Kranz werden am Sonntag, 30. April, gegen 18 Uhr zum Bredbur-Platz unter musikalischer Leitung befördert, dort wird der Maibaum aufgestellt.

In den vergangenen Jahren war diese Zeremonie ein Zuschauermagnet. Das Trommler- und Pfeiferkorps spielte auf, und der Musikverein wie auch der Kirchenchor lockten zur Feier.

Nach dem Maibaumsetzen ziehen alle Vereine zur Festhalle, wo unter Organisation der Frauengemeinschaft ab 19.30 Uhr in den Mai hineingetanzt wird. Das Breberener DJ-Team sorgt für Partystimmung.