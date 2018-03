Geilenkirchen.

Ein „falschverstandenes Rechtsverständnis zweier noch nicht erwachsen gewordener Männer“ beschäftigte das Schöffengericht Geilenkirchen. Richterin Corinna Waßmuth formulierte diese zutreffende Bezeichnung für eine Tat, die sich am Freitag, 31. März 2017, gegen 13 Uhr in einem Kiosk in Lindern als Gipfel dieses falschverstandenen Rechtsverständnisses ereignet hatte.