Übach-Palenberg - Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

Übach-Palenberg. Eine 66 Jahre alte Frau aus Übach-Palenberg ist Opfer eines Trickbetruges geworden. Falsche Polizeibeamte erbeuteten Schmuck und Bargeld. In einem anderen Fall hinderten Bankangestellte eine 82-Jährige daran, Geld abzuheben und es den Betrügern zu übergeben.

Wie die Polizei berichtete, erhielt die 66-Jährige am Montag gegen 22.25 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Die Frau, die akzentfrei Hochdeutsch sprach, teilte ihr mit, dass ein Einbruch unmittelbar bevor stehe und sie daher, um den Diebstahl der Wertsachen zu verhindern, alles Bargeld und Schmuck an Polizisten übergeben solle, die gleich bei ihr klingeln würden.

Kurz darauf erschien ein etwa 30 Jahre alter „arabisch wirkender“ Mann an ihrer Haustür, wie es im Polizeibericht heißt. Er trug einen Vollbart und war mit einem grünen Parka bekleidet, die Kapuze hatte er über seinen Kopf gezogen. Der Mann ließ sich Geld und Schmuck aushändigen und ging davon.

Am nächsten Morgen erhielt die Seniorin gegen 8.15 Uhr erneut einen Anruf. Dieses Mal war es ein Mann, der sich als Polizist ausgab. Er drängte die Übach-Palenbergerin - ebenfalls auf Hochdeutsch -, auch ihre Ersparnisse von der Bank abzuholen und das Geld auf dem Parkplatz eines Supermarktes „der Polizei“ zu übergeben. Diser Anweisung leistete die 66-Jährige Folge. Das Geld wurde durch den selben Mann abgeholt, der auch am Abend zuvor bei der Frau erschienen war. Er war zu Fuß unterwegs und entfernte sich nach der Übergabe in Richtung der Straße Am Wasserturm.

Die Polizei bittet Menschen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sowie diejenigen, die einen ähnlichen Anruf erhalten haben, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, das unter Telefon 02452/920-0 zu erreichen ist.

In einem ähnlichen Fall konnten aufmerksame Angestellte einer Bank in Geilenkirchen eine 82-jährige Frau davon abhalten, ihr Geld abzuheben und an angebliche Polizeibeamte zu übergeben. Die bislang unbekannten Täter hatten sich im Verlauf des Montags mehrfach bei der Geilenkirchenerin gemeldet und sie aufgefordert das Geld abzuheben und es bei „der Polizei“ in Sicherheit zu bringen.

Als die Seniorin am Dienstag in ihrer Bank das Geld abheben wollte, wunderten sich die Bankangestellten über den hohen Geldbetrag und informierten die Polizei sowie Angehörige der Frau über den Vorfall. So gelang es ihnen, die alte Dame vor einem Vermögensverlust zu bewahren und die Tat zu verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu beiden Straftaten auf.