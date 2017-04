Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß: Zeugen gesucht

Geilenkirchen. Ein 18-Jähriger ist mit seinem Pkw gegen einen Steinpoller geprallt, nachdem er einem anderen Autofahrer ausgewichen ist. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall stark beschädigt. Der Poller wurde durch den aus der Verankerung gerissen.

Die Heinsberger Polizei sucht nach einem Unfall in Geilenkirchen nach Zeugen.

Am Dienstag befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem VW Caddy gegen 17.15 Uhr die Alte Poststraße. Als er an der Einmündung Alte Poststraße/ Konrad-Adenauer-Straße nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen wollte, näherte sich von links ein schwarzer Ford Mustang.

Der Fahrer des Fords Mustangs missachtete nach Angaben des 18-Jährigen aus Geilenkirchen die Vorfahrt und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Immendorf.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 18-Jährige mit seinem Pkw nach rechts ausweichen und prallte dort gegen einen Steinpoller. Dadurch wurde sein Fahrzeug stark beschädigt und der Poller aus der Verankerung gerissen.

Hinweise an das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter Telefon 02452/9200.