Übach-Palenberg.

Während gerade im Neubaugebiet Beyelsfeld Häuser gebaut werden, entstanden in der vierten Ferienwoche in der Nähe auf dem Abenteuerspielplatz „Am Bucksberg“ Fabelwesen aus anderen Welten. Für eine Woche reisten elf Kinder mit zwei Mitarbeiterinnen des Mehrgenerationenhauses in ein „Land der Elfen und Trolle“.