Geilenkirchen - Europafreunde besuchen Bamberg, Bayreuth und die Fränkische Schweiz

Geilenkirchen. „Entdecken Sie Franken!“ heißt es in einem bekannten Reiseführer. Er wendet sich damit an Reisende, die sich für das Frankenland interessieren, um gleich im nächsten Satz eine Warnung auszusprechen: „Franken taugt nicht für eine flüchtige Bekanntschaft, für einen kurzen Aufenthalt“, zu vielgestaltig sei dieser Teil Deutschlands.

Eine Erfahrung, die auch die 33 Mitglieder und Gäste der Europa-Union Geilenkirchen während ihrer viertägigen Studienreise gemacht haben.

Wenn das Frankenland in wenigen Worten zu beschreiben ist, kommt man nicht vorbei an kulturellen Schätzen, einzigartigen Landschaften, romantischen Fachwerkhäusern, beeindruckenden Kathedralen und Basiliken, schmucken Dorfkirchen, verträumten Burgen und Ruinen, weiten Streuobstwiesen und Weinbergen, bunt-fröhlichen Bauerngärten, dunklen Wäldern und spiegelnden Seen, mittendrin das UNESCO-Weltkulturerbe, die Altstadt Bamberg.

Als erste Station führte es die Geilenkirchener Europafreunde ins Schloss Hambach in Neustadt an der Weinstraße. Hier erfuhren sie, weshalb das Hambacher Schloss als eine lebendige Stätte deutscher und europäischer Demokratiegeschichte gilt. Ausgezeichnet mit dem „Europäischen Kulturerbe-Siegel“, steht es seit 1832 symbol- und beispielhaft für die Ideale und Geschichte Europas und der Europäischen Union und gilt als Wiege der deutschen Demokratie.

Wie das antike Rom wurde Bamberg am Ende des ersten Jahrtausends auf sieben Hügeln errichtet, zahlreiche Sakralbauten dominieren die Silhouette der Stadt, am auffälligsten der Bamberger Dom und das Kloster Michelsberg. Die Regnitz durchschneidet die Stadt und teilt sie in drei Teile.

Trotz kriegerischer Auseinandersetzungen im Lauf seiner Geschichte verfügt Bamberg noch immer über ein in Deutschland einmaliges Altstadtensemble, geprägt von mehr als 1300 Baudenkmälern aus mittelalterlichen Baustilen und Barock. Aus diesem Grund nahm die Unesco Bamberg im Jahr 1993 in die Liste der Weltkulturerbestätten auf.

Auch ein Besuch der Wagner-Stadt Bayreuth und der Fränkischen Schweiz stand auf dem Reiseprogramm. Obligatorisch war der Besuch des „Grünen Hügels“ mit dem Festspielhaus oberhalb der Stadt. Der Besuch Gössweinsteins, eines in Franken sehr beliebten Wallfahrtsortes, und der von Balthasar Neumann in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbauten Barock-Basilika beschlossen die abwechslungsreiche Fahrt.

Als Zwischenstation auf der Heimfahrt nutzten die Europafreunde die Gelegenheit, Würzburg am Main zu erkunden.