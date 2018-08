Gangelt - Europäischen Fledermausnacht mit dem Nabu Selfkant erleben

Gangelt. Das faszinierenden Leben der Fledermäuse steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung am 31. August in Gangelt. Nabu-Experte Michael Straube wird alles Wissenswerte über die heimlichen Nachtjäger erzählen und den Gästen sicher auch noch andere Tiere zeigen können.

Um 20 Uhr geht es am Kahnweiher los Treffpunkt für die Fledermaus-Wanderung des Nabu Selfkant ist am Freitag, 31. August, um 20 Uhr das Infocenter in Gangelt am Kahnweiher, direkt gegenüber dem Freibad. Die Veranstaltung wird gegen 22 Uhr enden. Bei Regen oder starkem Sturm muss die Veranstaltung leider ausfallen. Empfehlenswert ist dem Wetter angepasste, nicht raschelnde Kleidung. Eine Taschenlampe wäre sinnvoll. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Eventuelle Rückfragen werden unter Telefon 02434/809 40 43 oder per Email nabuheinsberg@aol.com beantwortet.

Die Aktion des Nabu Selfkant findet im Rahmen der Europäischen Fledermausnacht statt, zu der im Spätsommer in über 30 europäischen Staaten eingeladen wird. Teilnehmen kann jeder. Auch Kinder ab sechs Jahren sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Fledermäuse üben eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Die kleinen, nützlichen Säugetiere können vieles, was einzigartig ist. Sie sehen mit den Ohren, schlafen mit dem Kopf nach unten und nutzen zum Fliegen ihre Hände. Fledermäuse gibt es seit rund fünfzig Millionen Jahren.

In Deutschland fliegen insgesamt etwa 25 verschiedene Fledermausarten durch die Nacht. Leider stehen alle der in Deutschland vorkommenden Fledermausarten auf der Roten Liste und sind teilweise vom Aussterben bedroht.

Fledermäuse nutzen im Lauf eines Jahres verschiedene Lebensräume. Als Jagdreviere bevorzugen sie abwechslungsreiche, möglichst naturnahe Landschaften. Auch im Kreis Heinsberg kann man Fledermäuse an vielen Stellen bei ihrer nächtlichen Jagd nach Insekten beobachten. Besonders in Natur- und Landschaftsparks und an großen Gewässern sind Fledermäuse sehr aktiv. Dazu gehört auch der Kahnweiher in Gangelt.