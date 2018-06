Geilenkirchen - Europa-Union lädt zu viertägiger Studienfahrt ein

Geilenkirchen. „Wer sich auf diese Region einlässt, kommt so schnell nicht mehr von ihr los“, heißt es in einem bekannten Reiseführer über das Frankenland. Und weiter: „Es könnte der Beginn einer intensiven und lebenslangen Beziehung werden.“

Die Geilenkirchener Europafreunde betrachten ihren Besuch in dieser an kulturellen und einzigartigen Landschaften reichen Region vom 16. bis 19. August zunächst als eine Art „Schnupperfahrt“. „Sie werden nicht enttäuscht sein“, versichert Gerd Wassenberg, Vorsitzender der Europa-Union Geilenkirchen.

Das erste Ziel auf der viertägigen Studienfahrt ins Frankenland ist eine Führung durch das Hambacher Schloss. Das Hambacher Schloss ist eine lebendige Stätte deutscher und europäischer Demokratiegeschichte. Es steht symbolhaft für die europäische Vereinigung sowie für die Ideale und Geschichte Europas und der Europäischen Union.

Auf dem Programm steht am nächsten Tag eine dreistündige Führung durch Bamberg. Wegen seiner sieben Hügel gilt Bamberg auch als das „fränkische Rom“, wegen seiner Flussidylle wird die Stadt als „fränkisches Venedig“ bezeichnet.

Und den weiteren Beinamen „fränkisches Prag“ verdankt die Stadt, deren Altstadt seit 1993 Unesco-Weltkulturerbe ist, seinen Stadtpalästen, Gassen, Brunnen und Denkmälern, die jedes Jahr Millionen von Touristen anziehen. Ob beim Besuch des Bamberger Doms das Rätsel um den „Bamberger Reiter“ gelöst wird, ist allerdings nicht sicher. Nach dem Besuch des Doms steht eine Bootsfahrt an.

Eine Fahrt ins Frankenland, ohne der Wagner-Stadt Bayreuth und dem „grünen Hügel“ mit dem Festspielhaus einen Besuch abzustatten, ist unvollständig. Sie gehört zum Programm ebenso wie eine geführte Fahrt durch die Fränkische Schweiz mit ihrer herrlichen Landschaft und ihren zahlreichen Burgen, Klöstern und Kirchen. Auf der Rückfahrt am Sonntag wird ein mehrstündiger Stopp in Würzburg eingelegt. Die Fahrt findet in einem modernen Reisebus statt. Unterbringung mit Halbpension ist in einem familiengeführten Hotel nahe Bamberg.

„Wir entdecken Franken“ ist das Motto einer Studienreise, zu der die „Europa-Union Geilenkirchen“ Mitglieder und Gäste einlädt. Die Busreise findet vom 16. bis 19. August statt. Anmeldungen und Informationen gibt es bei Vorstandsmitglied Christa Abels unter Telefon 02451/8215. Anmeldeschluss ist der 11. Juni.