Geilenkirchen - Europa-Union Geilenkirchen bietet Dia-Vortrag zum Jakobsweg an

Geilenkirchen. „Faszination ‚Jakobsweg“, so betitelt Gerd Braun aus Übach-Palenberg seinen nächsten Lichtbildervortrag, den er auf Einladung der Europa-Union Geilenkirchen am Freitag, 13. April 2018, hält. Der Vortrag findet in der Geilenkirchener Begegnungsstätte „Haus Basten“, Konrad-Adenauer-Str. (Eingang: Holzmarkt), um 19.30 Uhr statt. Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Der „Jakobsweg“ gilt als der älteste Pilgerweg der Welt. Denn seit über tausend Jahren wandern Pilger aus aller Herren Länder zum Grab des Apostels Jakobus in der spanischen Stadt Santiago de Compostela, Hauptstadt der nordwestspanischen Region Galicien. Gerd Braun nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise, die von St. Jean Pied de Port über Pamplona, Burgos, Leon nach Santiago de Compostela und schließlich zum Cap Finisterre führt. Im Mittelalter galt das sagenumwobene Cap Finisterre als das „Ende der Welt“.

Vor 25 Jahren wurde der klassische Jakobsweg, Camino Frances („Französischer Weg“) genannt, mit seiner Strecke von 800 Kilometern von den Pyrenäen quer durch Nordspanien bis zum Wallfahrtsort als Unesco-Welterbe eingetragen. Die Grabstätte des Apostels Jakobus, dessen sterbliche Überreste seit Beginn des 13. Jahrhunderts in der Kathedrale von Santiago de Compostela aufbewahrt sein sollen, war im Mittelalter neben Jerusalem und Rom ein Hauptziel christlicher Pilgerfahrten.

Heutzutage ist das Wandern über den Pilgerweg für viele auch eine touristische Attraktion, nicht zuletzt dank des im Jahr 2007 erschienenen Buches „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling.

Start in den Pyrenäen

Gerd Braun beginnt seinen Lichtbildervortrag in der französischen Kleinstadt St. Jean Pied de Port, in den Pyrenäen an der spanischen Grenze gelegen. Weiter geht es nach Pamplona in Spanien. Ernest Hemingway verhalf mit seinem Roman „Fiesta“ der Stadt zu Weltruhm. Bekannt sind die jährlichen Stierläufe, die Tausende von Touristen anziehen. Der Weg führt weiter nach Logrono, Hauptstadt der Weinregion „La Rioja“.

Die Jakobsmuschel weist den Pilgern stets den Weg, der an zahlreichen Kirchen, Klöstern, Kapellen Steinkreuzen, Brücken und Pilgerherbergen entlang führt. Burgos mit seiner prachtvollen Kathedrale, Hauptstadt der Könige von Kastilien und Leon, ist die nächste Station, ehe dann die scheinbar unendlichen Weiten der Meseta mit den Tafelbergen folgen. Einzigartig sind die Glasfenster der gotischen Kathedrale in Leon.

In Santiago de Compostela ist schließlich das Ziel die alles überragende Kathedrale innerhalb der mittelalterlichen Mauern der Altstadt.