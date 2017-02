Geilenkirchen-Süggerath.

Eine bunte Mischung an Jecken zeigte sich beim Tulpensonntagszug in Süggerath. Das Sessionsmotto „Wir sind jeck, und hant et Hätz op d’r rechte Fleck“ von der Karnevalsgesellschaft (KG) „Süggerather Spätlese“ wurde nicht nur von den bunten und friedfertigen Hippies verfolgt.