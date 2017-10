Erzählabend: Das Leben „auf Wilhelmschacht“ Letzte Aktualisierung: 6. Oktober 2017, 09:07 Uhr

Übach-Palenberg/Merkstein. Es ist genau elf Jahre her, dass der Verein Bergbaudenkmal Grube Adolf in Herzogenrath-Merkstein erstmals zu seinen monatlichen „Erzählabenden“ in das ehemalige Fördermaschinenhaus der Grube Adolf eingeladen hat. Willi Klaßen, Organisator und Veranstalter dieser beliebten Erfolgsreihe, findet immer wieder interessante neue Themen und sorgt damit stets für guten Besucherzuspruch von historisch interessierten Bürgern der Region.