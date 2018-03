Geilenkirchen - Erste Siedler erreichten die Insel Malta vor 7000 Jahren

Geilenkirchen. Eine einwöchige Studienreise nach Malta zu unternehmen, das bedeutet eine kurze Reise in eine lange Vergangenheit.

Für 30 Reisende der Europa-Union Geilenkirchen war die erste Studienreise in diesem Jahr nach Malta ein einwöchiges Eintauchen in eine weitgehend unbekannte Kultur und in eine ereignisreiche Geschichte, eine Woche interessanter Begegnungen und zudem ein Genießen vorfrühlingshafter Temperaturen. Malta ist seit 1964 unabhängig, wurde 2004 Mitglied der Europäischen Union und führte vier Jahre später den Euro ein.

Mit einer gesamten Fläche von rund 320 Quadratkilometern und 410.000 Einwohnern ist es der kleinste Mitgliedsstaat der Europäischen Union, eine Inselgruppe mit den beiden bewohnten Hauptinseln Malta und Gozo sowie der Insel Comino und einigen ganz kleinen Inseln an der Küste, die zum Teil nur Felsen sind. 90 Kilometer trennen die Inselgruppe von Sizilien und 350 Kilometer von der libyschen Küste.

Es müssen wohl die tiefen, gut geschützten Naturhäfen gewesen sein, die Malta eine besondere Attraktivität für verschiedene Mächte verliehen, die die Inselgruppe aus Macht- oder Handelsinteressen beherrschen wollten.

Vorchristliche Zeit

So begann die ereignisreiche und wechselvolle Geschichte Maltas mit den ersten Besiedlungen bereits 5000 vor Christus. An die frühe vorchristliche Zeit erinnern heute von Archäologen freigelegte Megalithtempel, Zeugnisse einer bemerkenswerten Zivilisation. Im neunten Jahrhundert vor Christus kolonisierten die Phönizier, die bedeutendsten Händler und Seefahrer der damaligen Zeit, die maltesische Inselgruppe und hinterließen architektonische Spuren.

Im Jahr 60 nach Christus soll Apostel Paulus vor Malta Schiffbruch erlitten und die Malteser zum Christentum bekehrt haben. Heutzutage sind 97 Prozent der Einwohner römisch-katholisch, und es gibt so viele Kirchen, wie das Jahr Tage hat.

An die zweihundertjährige Besetzung Maltas durch die Araber erinnern bis heute vor allem die maltesische Sprache, die semitischen Ursprungs und neben der englischen Sprache Amtssprache ist, sowie zahlreiche Ortsnamen. Auf Schritt und Tritt stießen die Geilenkirchener auf bedeutende Baudenkmäler und Kunstgegenstände, die Zeugnisse der fast dreihundertjährigen Epoche der Johanniterritter sind, seien es Festungsanlagen, Wachttürme und Aquädukte. Das achtzackige Malteserkreuz, eines der bekanntesten Wahrzeichen des Landes, ist ebenfalls dem Orden zu verdanken.

Valletta, Maltas Hauptstadt und Kulturhauptstadt Europas 2018, beeindruckte die Besucher mit prachtvollen barocken Gebäuden und Kirchen. Als eines der ältesten und schönsten Theater in Europa gilt das Manoel Theater.

Eindrucksvoll war auch die Besichtigung der St.-John’s-Co-Kathedrale mit Meisterwerken des italienischen Barockmalers Michelangelo Merisi da Caravaggio und eines mit Marmor eingelegten Fußbodens, der einzigartig in der Welt ist.

Im Messina-Palast, Ende des 16. Jahrhunderts erbaut, empfingen die deutsche Botschafterin Gudrun Maria Sräga und der Präsident des Deutsch-Maltesischen Zirkels, Arthur Ciantar, die deutschen Gäste. Hier erfuhren sie von der Reiseführerin Sabine Attar, dass rund 70 deutsche Unternehmen in Malta ansässig sind, dass dort Vollbeschäftigung herrscht und 80 Prozent der Erwerbsbevölkerung im Dienstleistungsbereich tätig sind. Obwohl keine Wahlpflicht bestehe, sei die Wahlbeteiligung mit über 90 Prozent die höchste in der Welt, und neben Österreich habe in der Europäischen Union nur Malta das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt. Seit 2010 gebe es darüber hinaus mit dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen auch eine offizielle EU-Einrichtung.

Das Besichtigungsprogramm sah über Valletta hinaus zahlreiche weitere Höhepunkte vor: Der Hafen Mgarr der Insel Gozo verzückte mit seiner mittelalterlichen Kulisse die Besucher bereits bei der Einfahrt. Gozo erweckt an manchen Stellen den Eindruck, als sei die Zeit stehen geblieben. Das Dorf Xewkija hat eine der größten Kirchenkuppeln der Welt. Die Zitadelle sei, so die Reiseführerin, für jeden Besucher von Gozo ein Muss.

Idyllisches Fischerdorf

Die sonntägliche Parade in Guardia stellte ein authentisch-historisches Ereignis nach, die regelmäßige Inspektion des Forts durch den Großmeister des Malteserordens. Marsaxlokk ist ein idyllisches Fischerdorf, das mit seinem bunten Markttreiben auswärtige Besucher anzieht.

Lohnenswert war auch der Besuch von Mdina, der alten Hauptstadt Maltas. Bis die Johanniterritter die maltesischen Inseln übernahmen, war Mdina ein blühendes Hauptverwaltungszentrum und die einzige befestigte Stadt Maltas.

Nach einem Erdbeben im Jahr 1693 sorgte die Kirche für eine Wiederbelebung der Stadt und veranlasste den Wiederaufbau zahlreicher Gebäude. Mit seinen mittelalterlichen Straßen, der barocken Kathedrale und majestätisch wirkenden Gebäuden strahlt Mdina eine idyllische Atmosphäre aus, die auch die Europafreunde aus Geilenkirchen in ihren Bann zog.