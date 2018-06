Übach-Palenberg - Erst Tasche gestohlen, dann Opfer über den Fuß gefahren

Übach-Palenberg. Eine Frau ist am Montagabend in der Einfahrt eines Hauses in Übach-Palenberg bestohlen worden, während sie ihr Fahrrad reparierte. Der Dieb flüchtete mit ihrer Tasche, die Frau lief ihm hinterher. Als sie an seinem Fluchtauto ankam, fuhren es und rollte ihr über den Fuß.

Die 22-jährige Frau reparierte laut Polizeibericht gegen 21.25 Uhr am Montagabend ihr Fahrrad an der Straße In der Schley. Sie hatte dazu ihre graue Jeanstasche neben sich abgelegt. Von ihr zunächst unbemerkt näherte sich ein Mann, der ihre Tasche griff und zu einem in der Nähe stehenden silbernen Kleinwagen lief.

Die junge Frau folgte dem Dieb. Als er bereits auf der Rückbank saß, gelang es der Übach-Palenbergerin die Autotür leicht zu öffnen. In diesem Augenblick fuhr der Fahrer des Autos an und der Frau über den linken Fuß. Die Diebe flüchteten in Richtung Niederlande.

Die Frau wurde leicht verletzt und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Nach Angaben des Opfers saßen drei Personen im Wagen. Der Mann, der ihre Tasche gestohlen hatte, war sehr schlank, etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte relativ kurze, dunkle haare und trug ein dunkelblaues T-Shirt mit auffälig silberleuchtender Schrift im Brustbereich. Die anderen Männer im Wagen waren ebenfalls schlank, hatten dunkle, kurze Haare und leicht dunkle Hautfarbe.

An dem viertürigen Auto war ein Bergheimer Kennzeichen (BM-) angebracht. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452/9200, zu melden.