Geilenkirchen-Gillrath.

Hermann-Josef Schmitz aus Gillrath hat gezählt. An einem Donnerstagmorgen zwischen 7.30 und 8.30 Uhr sind 285 Fahrzeuge an seinem Haus an der Kreisbahnstraße vorbeigefahren. Am Nachmittag des selben Tages waren es zwischen 16.30 und 17 Uhr schon 250.