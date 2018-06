Übach-Palenberg - Enwor fördert Jugendvereine aller Art

Enwor fördert Jugendvereine aller Art Letzte Aktualisierung: 5. Juni 2018, 11:38 Uhr

Übach-Palenberg. Schon seit Jahren fördert die „enwor - energie & wasser vor ort GmbH“ (enwor) die Jugend in den Vereinen der Region mit Aktionen und Events. So auch in diesem Jahr: 9000 Euro Fördergeld stehen für die Aktion „Energie für die Jugend“ bereit.