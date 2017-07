Gangelt/Geilenkirchen.

Wo anfangen mit dem Freuen? Diese Frage stellte man sich in Birgden ebenso wie in der Dreidörfergemeinschaft Stahe, Niederbusch und Hohenbusch. Denn es hatte ja nicht nur jeweils eine feierwürdige Goldmedaille beim Wettbewerb „Dörfer mit Zukunft“ gegeben, sondern auch noch Sonderpreise – und die hatte es in sich.