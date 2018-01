Geilenkirchen - Energie und Kosten sparen: Angebote von Stadt und Verbraucherzentrale

Geilenkirchen. Wer in seiner Wohnung Energie und Geld sparen will, den Bau eines energiesparenden Hauses plant oder seine eigenen vier Wände mit Blick auf Energieeinsparungen sanieren möchte, informiert sich am besten bei unabhängigen Experten.

An jedem ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 17.45 Uhr bietet die Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit der Stadt Geilenkirchen eine anbieterunabhängige Energieberatung für private Haushalte an.

Kostenlos für die 15 Schnellsten

Während einer solchen Beratung wird durch einen Experten aufgezeigt, wie durch die sinnvolle Kombination verschiedener Maßnahmen Aufwand, Nutzen und Spareffekte optimiert werden können. Ein Beratungstermin dauert 45 Minuten und kann dank Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu einem Unkostenbeitrag in Höhe von 7,50 Euro angeboten werden.

Die 15 Geilenkirchener Bürgerinnen und Bürger, die sich als nächstes zu einer Beratung anmelden, erhalten im Rahmen einer nun gestarteten Sonderaktion eine kostenlose Beratung. Die Terminvergabe erfolgt über das Bürgerbüro der Stadtverwaltung. Eine Anmeldung kann persönlich vor Ort oder auch über Telefon unter der Nummer 02451/629 933 vorgenommen werden.

Auch auf ein zusätzliches Beratungsangebot in Geilenkirchen wird aufmerksam gemacht: Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet allen Verbrauchern zum Jahresbeginn einen Heiz-Check an.

Oft zeigen schon die ersten kühlen Tage, dass Heizungsanlagen nur eingeschränkt funktionieren: Heizkörper werden beispielsweise nicht richtig warm und verursachen störende Geräusche. Auch wenn die Räume immer schön warm werden, kann sich am Ende der Heizsaison zeigen, dass die Energiekosten höher ausgefallen sind als erwartet.

Beim Heiz-Check wird über eine Langzeittemperaturkurve, über Anlagenbewertung und über die Erfassung weiterer Parameter an zwei aufeinanderfolgenden Vor-Ort-Terminen die Effizienz der Heizungsanlage ermittelt und dem jeweiligen Eigentümer eine Gesamteinschätzung einschließlich Optimierungsmöglichkeiten übergeben.

Anfahrt inbegriffen

Der Check ist vorrangig an Eigentümer gerichtet und für folgende Anlagen ausgelegt: Öl- und Gas-Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmepumpe und Fernwärme (nur bei Temperaturen von bis fünf Grad durchführbar). Kosten: 40 Euro inklusive Anfahrt für zwei aufeinanderfolgende Vor-Ort-Termine.