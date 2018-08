Übach-Palenberg - Energie bewusst einsetzen: Beratung im Übach-Palenberger Rathaus

Übach-Palenberg. Effiziente Brennwerttechniken oder auch die eigene Stromerzeugung: Neben der klassischen Energieversorgung wissen die Experten der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH auch über diese Themen Bescheid.

Sie sind am Donnerstag, 24. August, zwischen 14 und 17 Uhr mit ihrer Energieberatung im Rathaus in Übach-Palenberg zu Gast. „Moderne Haushaltstechnik macht nicht an der Steckdose halt, sondern bindet die eigenen vier Wände meist auch interaktiv ein“, weiß Udo Müllenberg, bei der EWV zuständig für die Privatkunden.

„Eine Beratung, die speziell auf die eigenen Ansprüche und den eigenen Haushalt abgestimmt ist, kann bares Geld wert sein“, ist er sicher, „denn Licht aus und die Heizung runterdrehen sind nicht die einzigen Möglichkeiten, Energie bewusst einzusetzen. Wer seinen persönlichen Energiemix neu abzustimmen möchte, wissen will, ob sich beispielsweise eine Solaranlage lohnt, oder seine Mobilität elektrisieren möchte, der kommt um eine gute Beratung nicht herum“, erklärt Müllenberg.