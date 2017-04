Übach-Palenberg.

„Es gefällt mir gut hier – es ist so, als wäre ich im Urlaub!“, lobt Else Burghardt das Übacher Awo-Seniorenheim, in dem sie seit letztem Jahr wohnt. Bis zu ihrem 98. Lebensjahr lebte sie noch alleine in Heesen bei Hamm. Am Donnerstag, 27. April, vollendet sie ihr 100. Lebensjahr.