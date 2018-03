Baesweiler-Puffendorf - „Einzigartig“: Rolle der Frau in Familie und Beruf

Baesweiler-Puffendorf. Am Samstag, 24. März, lädt das Schönstattzentrum Baesweiler-Puffendorf, Schönstattstraße 19, im Haus der Begegnung zum Frauentag ein.

Die Veranstaltung wird getragen von der Frauenbewegung Schönstatts und hat sich mittlerweile in mehreren europäischen Ländern etabliert.

Der Tag der Frau ist ein Angebot für Frauen in unterschiedlichsten Lebensphasen und -formen. Es geht um Schlüsselthemen der weiblichen Identität und der gesellschaftlichen Verantwortung in Familie und Beruf. Das Thema lautet: „einzigartig – Sei, was DU bist“.

Von Seiten der Organisatoren heißt es: „Wo Frauen ihre Einzigartigkeit entdecken, wo sie ins Spiel bringen, was sie unvergleichlich macht, da verändert sich etwas – in ihnen und um sie. Wo sie sich nicht von außen bestimmen lassen, sondern Zugang zu ihrer Intuition finden und leben, was sie von innen her ausmacht, entstehen neue Wachstumsräume.“

Die eigene Berufung finden

Der Tag der Frau 2018 zeigt auf, wie es Frauen gelingen kann, klarer zu fassen und bewusster zu schätzen, was ihre ureigenste Berufung ausmacht und wie diese den Unterschied machen kann.

Ab 9.30 Uhr wird ein Stehkaffee angeboten. Das Programm beginnt um 10 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung im Schönstattzentrum unter Telefon 02401/51181.