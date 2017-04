Eine spannende Rallye durch das Finanzamt

Geilenkirchen. Im Rahmen des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ veranstaltete das Finanzamt Geilenkirchen erstmals einen Berufsfelderkundungstag für Schüler.

„Wo kommen die Steuern her, und wo fließen sie hin?“: Zu diesem Thema erhielten sieben Schüler der Stufe 8 einige Informationen. Zudem gewährte das Ausbildungsteam des Finanzamtes dabei Einblicke in die tägliche Arbeit einer modernen Verwaltung.

Die Schüler erhielten einen Eindruck, wie eine Eingriffsverwaltung funktioniert und erfuhren, dass die Einnahmen einem Zweck der Allgemeinheit zu Gute kommen. In einer Finanzamts-Rallye lernten sie das Haus und die vielfältigen Abteilungen kennen. Nach einem kurzweiligen Tag konnte Ausbildungsleiter Hans-Peter Müller jedem eine Teilnahmeurkunde aushändigen.

Die Finanzverwaltung bietet weiterhin vermehrt Ausbildungsplätze an. Seit dem 3. April ist für das Einstellungsjahr 2018 das Online-Bewerberportal geöffnet. Über 1200 Studien- und Ausbildungsplätze bietet das Land NRW für 2018 an. Für das Studium zum Diplom-Finanzwirt (FH) benötigen Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife. Während des dreijährigen Studiums an der Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen im Schloss Nordkirchen wechseln sich steuerrechtliche Kurse mit Praxisphasen im Finanzamt ab.

Für die Ausbildung zur Finanzwirtin oder zum Finanzwirt im Finanzamt ist die Fachoberschulreife oder ein vergleichbarer Bildungsabschluss erforderlich. Weitere Informationen über das duale Studium und die Ausbildung in der Finanzverwaltung finden Interessierte im Internet.