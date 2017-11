Übach-Palenberg.

„Frau Willich macht sich immer noch gerne schick“, betont Monika Offergeld vom Sozialen Dienst des St.-Josef-Seniorenheims in Übach, in dem die Jubilarin seit sechs Jahren lebt. Extra für den Fototermin der Zeitung schmückt sie sich mit einer Perlenkette und Ohrringen. Heute, am 22. November, feiert Katharina Willich ihr 104. Wiegenfest.