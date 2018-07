Übach-Palenberg.

Wenn bei anderen Schützenbruderschaften der Eröffnungsabend eher ein „Warm-Up“ ist, dann geht die kleine, aber feine St.-Petri- und Pauli-Schützenbruderschaft aus Windhausen gleich vom Start weg in die Vollen. Denn ihre inzwischen legendäre „Oldie-Night“ mit DJ Wilhelm an den Reglern stellte auch in der diesjährigen Auflage zum Auftakt der Sommerkirmes im Ort alles in den Schatten.