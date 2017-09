Geilenkirchen-Hochheid.

Anlässlich des 20. Jubiläums des Trecker- und Oldtimertreffens in Hochheid wird am Freitag, 15. September, um 19 Uhr in der Festscheune in Geilenkirchen-Hochheid ein Film aus dem Archiv des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte gezeigt, der die Getreideernte vor etwa 100 Jahren dokumentiert.