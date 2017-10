Erlös geht an in Not geratene Kinder in Übach-Palenberg

Die Konzertreihe zu Gunsten eines immer wechselnden guten Zwecks startete in der ehemaligen Zechengemeinde 1998 mit dem Gastspiel des Heeresmusikkorps 3.

Initiator war der damalige Leiter des Geilenkirchener Zentrums für Verifikationsaufgaben, der heutige Brigadegeneral a.D. Hans Hübner, der auch an diesem Abend wieder unter den Gästen zu finden war.

Weit über 40.000 Euro sind durch die Gastspiele verschiedener Militärmusikkorps schon für den guten Zweck zusammengekommen.

In diesem Jahr geht der Erlös an die von Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch getragene Aktion „Unsere Kinder“, die sich für in Not geratene Kinder im Stadtgebiet von Übach-Palenberg einsetzt.