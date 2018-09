Übach-Palenberg - Ein rasanter Heimflug für die Tauben der RV Baesweiler

Übach-Palenberg. Sonnig und bewölkt bei mäßigem West-Südwest-Wind hieß es noch beim Start des Fluges ab Rhisnes in Belgien über eine Strecke von insgesamt 115 Kilometern. Doch schon nach kurzer Flugzeit lebte der Wind auf und gab den Jungtauben mächtig Unterstützung mit auf den Heimweg. Es war ein flotter Flug, wobei die Siegtaube es auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 113 Stundenkilometern brachte.

913 Tauben von 19 Züchtern waren am Start. Der Auflass erfolgte um 8.50 Uhr. Die Siegtaube erreichte um 9.52 Uhr ihren Heimatschlag in Ederen bei Fred Jeglorz. Die letzte Preistaube innerhalb der RV Baesweiler traf um 10.10 Uhr bei Günter und Udo Schmidt in Übach-Palenberg ein.

Top-Ergebnisse erzielten auch Fred Jeglorz, der neben dem Sieg von seinen 26 gesetzten Tauben 15 Preise errang, Hans Strothkämper (29/18), Josef Jansen (26/13), Lutz Steinberg (45/29), Günter und Udo Schmidt (67/32), Christian Peters (30/14) und Helmut Sonnefeld (13/7).

Die an diesem Wochenende ebenfalls ausgeflogene „Aktion Mensch-Medaille“ des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter errang die Schlaggemeinschaft Karl-Josef Jansen und Thomas Kanitz.

Die Erstplatzierten

1., 16. Fred Jeglorz, Ederen; 2., 3. Theo Vollmer, Frelenberg; 4., 5., 27. Hans Strothkämper, Baesweiler; 6., 12., 13., 17. Stefan Lenzen, Rurdorf; 7., 8., 9., 29., 30. Franz Hensgens, Frelenberg; 10., 11. Franz-Josef Peters und Arek Dudek, Rurdorf; 14. Erwin Naumann, Setterich; 15. Reiner und Miriam Sommer, Gereonsweiler;18., 24. Josef Jansen, Geilenkirchen; 19., 20., 22., 25., 26., 28. Günter und Udo Schmidt, Übach-Palenberg; 21., 23. Otto Mause und Norbert Kicinski, Immendorf.