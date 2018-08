Geilenkirchen-Gillrath - Ein neuer Stadtverband

Geilenkirchen-Gillrath. Am 20. März und am 12. Juni traf sich ein Initiativkreis von CDU-Mitgliedern über 60 Jahre, um die Vorbereitungen zur Gründung eines Stadtverbandes der Senioren-Union in Geilenkirchen anzugehen.

Die Mitglieder der Senioren-Union und CDU-Mitglieder kamen überein, bis Mitte September im Kreis der Ü 60-Mitglieder der CDU in Geilenkirchen für die Gründung eines eigenen Senioren-Stadtverbandes zu werben. In der Sitzung am 12. Juni im Bürgerhaus in Hatterath unter Leitung des Senioren-Kreisvositzenden Hans-Josef Heuter, des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Dirk Kochs und des Sprechers der Initiativgruppe, Peter Krückels, wurde festgelegt, zu einer Gründungsversammlung einzuladen.

Versammlung in Hatterath

Die Gründungsversammlung findet statt am Montag, 17. September, 16 Uhr, im Bürgerhaus in Hatterath. Jedermann ist herzlich willkommen.