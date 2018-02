Übach-Palenberg - Ein närrischer Boxring nur für die kleinen Jecken

Übach-Palenberg. Eine Karnevalsfete nur für Kinder: Die bietet die Karnevalsgesellschaft (KG) „Lustige Marienberger Jekken“ immer zum Endspurt der „fünften Jahreszeit“ an. Eine Spaßgarantie gibt es zwar nicht, aber der alkoholfreie Kinderkarneval“ ist dabei immer ein Garant für Spiel und Freude.

Bildergalerie Best gelaunte Jecken beim Übach-Palenberger Rosenmontagszug

Am Karnevalsfreitag im Großraumzelt der „Rockfabrik“ in der Borsigstraße ging dabei auch in diesem Jahr wieder richtig die Post ab. Denn eigens für ihre Sitzung dort hatte die KG sich richtig was einfallen lassen. In einem überdimensionalen Boxring stellte Jungpräsident Domenic Stiebing nicht nur die KG-eigenen Kräfte vor. Spannung und Abwechslung brachte auch ein lustiger Clown.

Mit von der Partie war natürlich auch Stadtprinz Thomas I., der seinen Triumphzug durch die jecken Reihen anlässlich des drei Mal elfjährigen Bestehens der Marienberger Jekken fortsetzte.