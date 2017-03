Geilenkirchen.

Es ist eine gute Tradition beim Jahreskonzert des Musikvereins Prummern, dass zu Beginn der Nachwuchs sein Können unter Beweis stellen darf. So war es auch am Sonntagnachmittag in der Kirche mitten im Ort. Unter Leitung von Michaela Geisinger präsentierten sich dabei die jungen „Rotröcke“ in Bestform.