Es gibt sie aus Schokolade, aus Teig, einfarbig, mehrfarbig oder gefüllt – von überall her strahlen seit Wochen Osterhasen und Ostereier die Kunden an. Aber was haben die niedlichen Hoppler und die Eier eigentlich mit Ostern zu tun? Auf wen geht das Fest zurück? Und welches Ei schenkt man wem?