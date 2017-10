Alemannia: Volles Haus, leere Kassen, große Finanznot Einigen Politikern wird nachgesagt, dass am Montag ihre Gesichtsfarbe in Richtung kreidebleich wechselte. Das war, als Kämmerin Annekathrin Grehling ihnen Details zur Lage in Sachen Alemannia Aachen nähergebracht hatte.