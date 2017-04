Geilenkirchen.

Ein echtes Jubiläum feierten die Mitglieder des Trommler- und Pfeiferkorps Prummern nicht. Dennoch war es ihnen gelungen, beim Musiknachmittag am Sonntag anlässlich des 95-jährigen Korpsbestehens ein ganz besonderes Programm in den bestens besuchten Saal „Werden-Pongs“ mitten in Immendorf zu zaubern.